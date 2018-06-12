Сегодня день рождения министра, переводчицы, звезды эстрады, аккомпаниатора и блогера

Сегодня, 12 июня исполнилось 57 лет Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Андриановна БОРИСОВА, переводчица.

Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, солистка-вокалистка Государственного театра эстрады РС (Я), звезда якутской эстрады.

12 июня отмечает свой день рождения Наталья ШАДРИНА, аккомпаниатор Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна БИЛЕРА, известный блогер.