Сегодня день рождения министра, концертмейстера, переводчицы и этнопевицы

Сегодня, 12 июня исполнилось 56 лет Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Наталия Филипповна ШАДРИНА, концертмейстер Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона. 12 июня отмечает свой день рождения Альбина Андриановна БОРИСОВА, переводчица. Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОГВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, этнопевица, звезда якутской эстрады. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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