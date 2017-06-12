Сегодня день рождения министра, концертмейстера, переводчицы и этнопевицы

Сегодня, 12 июня исполнилось 56 лет Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Наталия Филипповна ШАДРИНА, концертмейстер Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
12 июня отмечает свой день рождения Альбина Андриановна БОРИСОВА, переводчица.
Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОГВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, этнопевица, звезда якутской эстрады.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU