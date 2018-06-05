Сегодня день рождения министра, композитора, издателя и блогера

Сегодня, 5 июня исполнилось 53 года Александра Павловичу АТЛАСОВУ, исполняющему обязанности министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 71 год Владимиру Васильевичу КСЕНОФОНТОВУ, композитору, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).

5 июня отмечает свой день рождения Марина ПЛАТОНОВА, директор сети стоматологических клиник «Все 32», издатель журнала «Кистэлэн куус».

В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия ТИМАНАНИ, риэлтор и известный блогер.