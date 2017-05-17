Сегодня день рождения министра, народного депутата и предпринимателя

Сегодня, 17 мая исполнилось 56 лет народному депутату Республики Саха (Якутия) пятого созыва, генеральному директору ОАО «Нижне-Ленское АНДРЕЕВУ Ивану Ивановичу.

В этот же день отмечает свой день рождения министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) ГУРЬЕВА Сардана Михайловна.

Сегодня день рождения у основателя и директора компании по производству якутской национальной посуды «Камелек» ГРИГОРЬЕВОЙ Ольги Григорьевны.