Сегодня день рождения министра, народного депутата и предпринимателя

Сегодня, 17 мая исполнилось 56 лет народному депутату Республики Саха (Якутия) пятого созыва, генеральному директору ОАО «Нижне-Ленское АНДРЕЕВУ Ивану Ивановичу.
В этот же день отмечает свой день рождения министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) ГУРЬЕВА Сардана Михайловна.
Сегодня день рождения у основателя и директора компании по производству якутской национальной посуды «Камелек» ГРИГОРЬЕВОЙ Ольги Григорьевны.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание "SakhaLife.ru".