Сегодня день рождения метеоролога, политиков и этнопевицы

Сегодня, 17 июля исполнился 71 год Василию Ивановичу КУЗЬМИЧУ, начальнику ФГУ Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В этот же день отмечает свой день Ульяна Алексеевна ВИНОКУРОВА, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, общественный деятель, профессор кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств.
Сегодня день рождения Екатерины Аркадьевны САВВИНОВОЙ — САИНЫ, звезды якутской эстрады, этнопевицы.
17 июля исполнилось 76 лет Алексею Александровичу ТОМТОСОВУ, кандидату исторических наук, государственному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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