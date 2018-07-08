Сегодня день рождения медиа-магната и депутата

Сегодня, 8 июля исполнилось 73 года Александру Дмитриевичу ГЛОТОВУ, владельцу и генеральному директору радиоканалов «Виктория» и «Виктория Саха», учредителю престижной музыкальной премии «Этигэн Хомус».
В этот же день исполнилось 45 лет Семену Анатольевичу МИХАЛЕВУ, председателю районного Совета депутатов МР «Верхневилюйский улус (район)».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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