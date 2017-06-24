Сегодня день рождения композитора, ректора, предпринимателя, общественного деятеля и журналиста

Сегодня, 24 июня исполнилось 69 лет Аркадию Васильевичу САМОЙЛОВУ, известному композитору.

В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Семеновна ИГНАТЬЕВА, ректор Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

24 июня исполнилось 48 лет Айкару Романовичу КОНДРАТЬЕВУ, предпринимателю и общественному деятелю, общественному представителю Агентства стратегических инициатив в Республике Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 56 лет Александру Николаевичу ДРУЖИНИНУ, общественному деятелю.

В этот же день отмечает свой день рождения Алена АФОНИНА, известная журналистка и писательница.