Сегодня день рождения художника, артистки и журналистки

Сегодня, 25 июня исполнилось 45 лет Иосифу Гаврильевичу ШАДРИНУ, художнику-графику, доценту кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств. В этот же день отмечает свой день рождения Софья Андреевна ФЕДОРОВА – Санита АЙ, звезда якутской эстрады. Сегодня отмечает свой день рождения Марина САНТАЕВА, известный журналист, главный редактор информагентства Storm24, защитница животных. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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