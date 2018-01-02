Сегодня день рождения главы, руководителей, писательницы, художницы и журналиста

Сегодня, 2 января исполнился 61 год Виктору Николаевичу СТАНИЛОВСКОМУ, главе администрации Нерюнгринского района.

В этот же день исполнилось 58 лет Сергею Августовичу СЮЛЬСКОМУ, директору Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

2 января исполнился 61 год Илье Филипповичу МИХАЛЬЧУКУ, бывшему главе администрации города Якутска.

В этот же день отмечает свой день рождения Анна Егоровна ВАРЛАМОВА – АЙЫСХААНА, писательница.

Сегодня отмечает свой день рождения Сардана Владимировна ИВАНОВА, художник-дизайнер, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

2 января исполнилось 58 лет Виталию СУР, известному журналисту, корреспонденту газеты «Кыым».