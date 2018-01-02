Сегодня день рождения главы, руководителей, писательницы, художницы и журналиста

Сегодня, 2 января исполнился 61 год Виктору Николаевичу СТАНИЛОВСКОМУ, главе администрации Нерюнгринского района.
В этот же день исполнилось 58 лет Сергею Августовичу СЮЛЬСКОМУ, директору Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
2 января исполнился 61 год Илье Филипповичу МИХАЛЬЧУКУ, бывшему главе администрации города Якутска.
В этот же день отмечает свой день рождения Анна Егоровна ВАРЛАМОВА – АЙЫСХААНА, писательница.
Сегодня отмечает свой день рождения Сардана Владимировна ИВАНОВА, художник-дизайнер, отличник культуры Республики Саха (Якутия).
2 января исполнилось 58 лет Виталию СУР, известному журналисту, корреспонденту газеты «Кыым».comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU