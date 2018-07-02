Сегодня день рождения главы, руководителей, художницы, артистов и журналистки

Сегодня, 2 июля исполнилось 65 лет Анатолию Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, главе администрации Жатая.
В этот же день исполнилось 55 лет Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ, первому проректору Арктического государственного института культуры и искусств по .образовательной, воспитательной, научной, творческой и международной деятельности.
В этот же день отмечает свой день рождения Сардаана АВКСЕНТЬЕВА, директор производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» аэропорта Якутск.
2 июля отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна ОСИПОВА, талантливая якутская художница.
В этот же день отмечает свой день рождения Ирина Геннадьевна ЧИЧКОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
Сегодня исполнилось 44 года Павлу Степановичу СЕМЕНОВУ, звезде якутской эстрады.
2 июля отмечает свой день рождения Екатерина ЧЕМЕЗОВА, известная журналистка.
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