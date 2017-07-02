Сегодня день рождения главы, проректора, примадонны, художницы, журналистки и звезды эстрады

Сегодня, 2 июля исполнилось 64 года Анатолию Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, главе городского округа «Поселок Жатай».

В этот же день исполнилось 54 года Станиславу ИВАНОВУ, проректору Арктический государственный институт культуры и искусства.

Сегодня исполнилось 43 года Павлу Степановичу СЕМЕНОВУ, звезде якутской эстрады.

2 июля отмечают свой день рождения Ирина Григорьевна ЧИЧКОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, Анна Афанасьевна ОСИПОВА, известная художница и Екатерина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент газеты «Якутск вечерний».