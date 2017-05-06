Сегодня день рождения главы, поэта и организатора ЖКХ

Сегодня, 6 мая исполнилось 34 года Эдуарду Егоровичу ФИЛИППОВУ, главе администрации наслега Сунтар. В этот же дегь исполнилось 32 года Гаврилу Гаврильевичу АНДРОСОВУ, заместителю председателя правления Союза писателей Якутии, руководителю молодежного литературного объединения «Тыл кыһата» (Кузница слова), корреспонденту газеты «Саха сирэ». Сегодня отмечает свой день рождения Аурика Дмитриевна СТРУЧКОВА, заместитель директора Службы эксплуатации городского хозяйства Якутска. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.

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