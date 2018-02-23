Сегодня день рождения главы, партийного лидера и художницы

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Сегодня, 23 февраля исполнилось 57 лет Сергею Николаевичу ВИНОКУРОВУ, главе администрации Вилюйского улуса.
В этот же день исполнилось 54 года Анатолию Андреевичу КЫРДЖАГАСОВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю Политсовета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Гражданская платформа», предпринимателю, организатору ЖКХ.
В этот же день отмечает свой день рождения Марианна Михайловна ЛУКИНА, художник-живописец, доцент кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU