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Общество
5 июня 2017, 1:13
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Сегодня день рождения главы, композитора и общественного деятеля

Сегодня, 5 июня исполнилось 52 года Александру Павловичу АТЛАСОВУ, главе администрации Намского улуса.

В этот же день исполнилось 70 лет Владимиру Васильевичу КСЕНОФОНТОВУ, композитору, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Марина ПЛАТОНОВА, предприниматель, директор сети стоматологических поликлиник «Все 32», председатель Общественного Совета при УФСИН Республики Саха (Якутия), общественный деятель, издатель журнала «Кистэлэн куус».

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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