Сегодня день рождения главы, драматурга и модельера

Сегодня, 9 сентября исполнилось 47 лет Юрию Николаевичу БОЯРСКОМУ, главе администрации Усть-Майского улуса.
В этот же день исполнилось 58 лет Семену Никоновичу ЕРМОЛАЕВУ, известному драматургу, киносценаристу.
Сегодня отмечает свой день рождения Анжелика КИРИЛЛИНА, известный модельер, создатель якутского бохо стиля и коллекции «Богемная Якутия».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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