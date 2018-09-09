Сегодня день рождения главы, драматурга и модельера

Сегодня, 9 сентября исполнилось 47 лет Юрию Николаевичу БОЯРСКОМУ, главе администрации Усть-Майского улуса. В этот же день исполнилось 58 лет Семену Никоновичу ЕРМОЛАЕВУ, известному драматургу, киносценаристу. Сегодня отмечает свой день рождения Анжелика КИРИЛЛИНА, известный модельер, создатель якутского бохо стиля и коллекции «Богемная Якутия». Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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