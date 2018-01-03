Сегодня день рождения главы, депутата, журналиста и народного мастера

Сегодня, 3 января исполнилось 47 лет Николаю Прокопьевичу СТАРОСТИНУ, главе администрации Мегино-Кангаласского улуса.

В этот же день исполнился 51 год Константину Афанасьевичу БОРИСОВУ, депутату Государственного Собрания (И Тумэн) Республики Саха (Якутия), директор ГАПОУ «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина».

Сегодня исполнилось 72 года Ивану Николаевичу ДОЛИНИНУ, заместителю Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

3 января исполнилось 59 лет Владиславу ДОЛЛОНОВУ, главному редактору журнала «Полярная звезда».

В этот же день исполнилось 52 года Сарыалу БИЛЮКИНУ, народному мастеру.

Сегодня отмечает свой день рождения Надежда ЕФРЕМОВА-КОРОТОВА, известный фотограф, блогер.