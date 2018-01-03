АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-29
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.60
 68.87
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.01.2018, 11:06
Общество
Фотофакт
Скандал
Вандалы повредили статую мамонта в Якутске?
03.01.2018, 11:01
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
03.01.2018, 10:57
Происшествия
Нацгвардия в Якутске изъяла 37 единиц оружия с начала года
03.01.2018, 10:53
Республика
Якутия повышает свою привлекательность для туристов
03.01.2018, 9:36
Культура & Образование
Анонс
«Музыкальный Якутск» сегодня утром ждет своих поклонников
03.01.2018, 9:00
Общество
Гороскоп на 2018 год по знакам Зодиака — год Желтой Земляной Собаки
03.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 3 января 2018
03.01.2018, 0:48
Общество
Сегодня день рождения главы, депутата, журналиста и народного мастера
02.01.2018, 22:39
Республика
С 1 января минимальный размер оплаты труда в Якутии увеличился
02.01.2018, 19:51
Желток
Эксклюзив
Чемпион стал отцом!
02.01.2018, 16:40
Политика
4 января в Якутске состоится митинг
02.01.2018, 16:05
Желток
Фотофакт
АЛРОСА стала экономить на подарках?
02.01.2018, 15:25
Республика
Егор Борисов: Промышленность Якутии функционирует с запасом прочности
02.01.2018, 14:24
Столица
Фотофакт
Волшебный мир Якутии — детям
02.01.2018, 13:41
Общество
Фотофакт
Якутские министры собрались на битву?
02.01.2018, 13:38
Происшествия
Фотофакт
Первая авария 2018 года в Якутске
02.01.2018, 13:35
Происшествия
Праздничные дни отметились наездами на пешеходов
02.01.2018, 12:08
Происшествия
Жительницу Мирного обокрал собутыльник
02.01.2018, 12:04
Общество
Законы, вступающие в силу в январе 2018 года
02.01.2018, 11:52
Финансы
В России появился новый вид социальной пенсии
02.01.2018, 11:46
Происшествия
В Мае и Усть-Мае попались незаконные торговцы алкоголя
02.01.2018, 10:22
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
02.01.2018, 7:33
Происшествия
В Мирном в пожаре погибло 4 человека
02.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 2 января 2018
02.01.2018, 0:46
Общество
Сегодня день рождения главы, руководителей, писательницы, художницы и журналиста
01.01.2018, 22:59
Республика
Жителей Якутии ожидает рост тарифов ЖКХ
01.01.2018, 17:19
Желток
Видео
Павел Воля поздравил якутян с Новым годом
01.01.2018, 14:41
Желток
Фотофакт
Елка в МВД Якутии из… штатива
01.01.2018, 14:34
Происшествия
ДТП в Татте из-за табуна лошадей. Пострадал ребенок
01.01.2018, 12:47
Столица
Видео
Новогодний фейерверк в Якутске
01.01.2018, 12:40
Культура & Образование
Позитив
Культурные выходные в Якутске: Куда пойти в новогодние каникулы
01.01.2018, 11:13
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
01.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 1 января 2018
01.01.2018, 0:46
Общество
Сегодня день рождения спикера, зампреда правительства, депутата, главы, художника и руководителей
31.12.2017, 20:34
Общество
Конституционный суд поздравляет якутян с Новым годом
31.12.2017, 20:00
Желток
Как встречать и что одеть на Новый год? 2018 год Желтой земляной собаки
31.12.2017, 13:47
Происшествия
Резонанс
Специалисты приступили к работам по восстановлению электроснабжения в поселке Березовка
31.12.2017, 12:08
Общество
Александр Жирков: Пусть наступающий год оправдает Ваши мечты и ожидания
31.12.2017, 12:00
Общество
Поздравление Айсена Николаева с Новым годом и Рождеством
31.12.2017, 11:57
Общество
Егор Борисов поздравляет якутян с Новым годом и Рождеством Христовым
31.12.2017, 11:43
Общество
Николай Дегтярев: Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник
31.12.2017, 11:37
Культура & Образование
Высшая школа музыки поздравляет с Новым 2018 годом
31.12.2017, 11:25
Общество
Айхал Габышев: Пусть Новый год подарит исполнение заветной мечты
31.12.2017, 10:53
Общество
Анатолий Бравин: Мы с уверенностью ожидаем перемен к лучшему
31.12.2017, 10:12
Общество
Александр Акимов: Этот истинно семейный праздник объединяет всех нас своей сказочной атмосферой
31.12.2017, 9:50
Политика
Три якутянина стали финалистами конкурса «Лидеры России»
31.12.2017, 9:46
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
31.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 31 декабря 2017
31.12.2017, 0:01
Общество
Сегодня день рождения депутата и модельера
30.12.2017, 19:56
Политика
Егор Борисов встретился с Дмитрием Медведевым
30.12.2017, 16:47
Желток
Зампред правительства облачился в Деда Мороза, замминистра стала Снегурочкой!
30.12.2017, 16:28
Республика
В новогоднюю ночь ТЦТР Якутии переведет вещание каналов с учетом часовых поясов
30.12.2017, 16:18
Культура & Образование
Афиша
«Две звезды» по-якутски: Пары сформированы!
30.12.2017, 15:28
Культура & Образование
Позитив
В АГИКИ открылся Музей музыкальных инструментов народов Северной Азии
30.12.2017, 15:14
Происшествия
За сутки в Якутске трезвые водители совершили 4 ДТП
30.12.2017, 15:07
Финансы
Егор Борисов: Якутия сохраняет высокую долговую устойчивость
30.12.2017, 15:03
Происшествия
Задержан вылет вертолета со специалистами в обесточенную Березовку
30.12.2017, 15:00
Республика
«Туймаада-Агроснаб» и Среднеколымский улус заключили соглашение о взаимодействии
30.12.2017, 13:48
Происшествия
В Мирнинском районе по вине пьяной женщины три человека попали в больницу
30.12.2017, 13:37
Политика
В Якутии отметят 60-летие со дня рождения Александра Мигалкина
30.12.2017, 11:29
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством
30.12.2017, 10:00
Общество
Видео
Федот Тумусов поздравляет с наступающим Новым годом
30.12.2017, 9:56
Столица
Айсен Николаев провел первое заседание Совета по реализации Народной программы развития столицы
30.12.2017, 9:53
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
30.12.2017, 9:50
Происшествия
Резонанс
О ЧП в селе Березовка — сообщение властей Якутии
30.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 30 декабря 2017
30.12.2017, 3:07
Желток
Титулованная якутская красавица стала многодетной мамой!
30.12.2017, 2:35
Культура & Образование
Якутские артисты в новогоднем эфире телеканала «Культура»
30.12.2017, 2:27
Путешествия
Гастрономический тур в Италию «Ешь, пей, смотри»
30.12.2017, 2:20
Происшествия
«Сахаэнерго» организует ночной спецрейс в обесточенную Березовку
30.12.2017, 2:17
Происшествия
В Березовке Среднеколымского района произошел пожар на дизельной электростанции
30.12.2017, 2:12
Происшествия
Тепло в Березовку подается, ночью отправим самолет с дизель-генератором — власти
Архив новостей
Общество
3 января 2018, 0:48
474

Сегодня день рождения главы, депутата, журналиста и народного мастера

Сегодня, 3 января исполнилось 47 лет Николаю Прокопьевичу СТАРОСТИНУ, главе администрации Мегино-Кангаласского улуса.

В этот же день исполнился 51 год Константину Афанасьевичу БОРИСОВУ, депутату Государственного Собрания (И Тумэн) Республики Саха (Якутия), директор ГАПОУ «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина».

Сегодня исполнилось 72 года Ивану Николаевичу ДОЛИНИНУ, заместителю Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

3 января исполнилось 59 лет Владиславу ДОЛЛОНОВУ, главному редактору журнала «Полярная звезда».

В этот же день исполнилось 52 года Сарыалу БИЛЮКИНУ, народному мастеру.

Сегодня отмечает свой день рождения Надежда ЕФРЕМОВА-КОРОТОВА, известный фотограф, блогер.

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
30.12.2017, 16:18
Культура & Образование
Афиша
«Две звезды» по-якутски: Пары сформированы!
30.12.2017, 9:50
Происшествия
Резонанс
О ЧП в селе Березовка — сообщение властей Якутии
30.12.2017, 3:07
Желток
Титулованная якутская красавица стала многодетной мамой!
29.12.2017, 10:36
Политика
Экстра
В Якутии уволен министр
29.12.2017, 10:39
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
28.12.2017, 10:40
Культура & Образование
Феодосия Габышева: Создаем условия для развития кочевых школ республики
01.01.2018, 12:40
Культура & Образование
Позитив
Культурные выходные в Якутске: Куда пойти в новогодние каникулы
30.12.2017, 16:47
Желток
Зампред правительства облачился в Деда Мороза, замминистра стала Снегурочкой!
02.01.2018, 12:04
Общество
Законы, вступающие в силу в январе 2018 года
29.12.2017, 16:02
Происшествия
Экстра
«В ТРК «Азия» заложили бомбу» — свидетель
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Общество
02.01.2018

Якутские министры собрались на битву?

Видео
Желток
01.01.2018

Павел Воля поздравил якутян с Новым годом

Фотофакт
Желток
01.01.2018

Елка в МВД Якутии из… штатива

Происшествия
01.01.2018

ДТП в Татте из-за табуна лошадей. Пострадал ребенок

Видео
Столица
01.01.2018

Новогодний фейерверк в Якутске

Позитив
Культура & Образование
01.01.2018

Культурные выходные в Якутске: Куда пойти в новогодние каникулы

Политика
31.12.2017

Три якутянина стали финалистами конкурса «Лидеры России»

Желток
30.12.2017

Зампред правительства облачился в Деда Мороза, замминистра стала Снегурочкой!