Сегодня день рождения главы, аранжировщика и ветеранов госслужбы

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Сегодня, 1 марта исполнилось 55 лет Вячеславу Ратмировичу СЕРГЕЕВУ, главе администрации Верхнеколымского района.
В этот же день исполнилось 72 года Виталию Николаевичу БАСЫГЫСОВУ, государственному деятелю Республики Саха (Якутия).
1 марта исполнилось 67 лет Леониду Николаевичу КОВАЛЕВУ, заслуженному геологу Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 65 лет Руслану Васильевичу ВАСИЛЬЕВУ, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 46 лет Евгению ТАЗЕТДИНОВУ, известному аранжировщику.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU