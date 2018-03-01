Сегодня день рождения главы, аранжировщика и ветеранов госслужбы

Сегодня, 1 марта исполнилось 55 лет Вячеславу Ратмировичу СЕРГЕЕВУ, главе администрации Верхнеколымского района.

В этот же день исполнилось 72 года Виталию Николаевичу БАСЫГЫСОВУ, государственному деятелю Республики Саха (Якутия).

1 марта исполнилось 67 лет Леониду Николаевичу КОВАЛЕВУ, заслуженному геологу Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 65 лет Руслану Васильевичу ВАСИЛЬЕВУ, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 46 лет Евгению ТАЗЕТДИНОВУ, известному аранжировщику.