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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.06.2018, 2:55
Желток
Эксклюзив
Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»
16.06.2018, 2:08
Общество
Сегодня день рождения фотографа
16.06.2018, 1:17
Политика
Фотофакт
Айсен Николаев встретился с Владимиром Федоровым и Афанасием Максимовым
16.06.2018, 1:07
Красота & Здоровье
Главврач Николай Васильев поздравляет с Днем медицинского работника
16.06.2018, 1:03
Политика
Состоялось расширенное заседание Якутского местного политсовета ЕР
16.06.2018, 0:15
Желток
Муниципал из Верхневилюйска станет 1-ым замруководителем исполкома ЕР — СМИ
15.06.2018, 23:57
Красота & Здоровье
Этапы развития ЯГКБ
15.06.2018, 23:50
Общество
В Якутске состоится III Международная конференция «Города и люди»
15.06.2018, 23:42
Политика
Ил Тумэн соберется на ХХХVIII сессию
15.06.2018, 23:40
Республика
В Якутии из-за схода селя закрыт участок трассы «Колыма»
15.06.2018, 23:29
Политика
Экстра
Сандаминович призван в обновляемую власть
15.06.2018, 22:11
Красота & Здоровье
Добрым традициям жить…
15.06.2018, 21:54
Красота & Здоровье
Якутская городская клиническая больница отметила 175 лет
15.06.2018, 21:44
Столица
16 июня в Якутске перекроют улицы
15.06.2018, 21:02
Политика
Айсен Николаев вручил благодарственное письмо Президента РФ Гаврилу Семенову
15.06.2018, 18:15
Столица
Новое «Колесо обозрения» будет в два раза больше
15.06.2018, 18:00
Столица
Миллион цветов: В Якутске озеленили сквер Матери
15.06.2018, 18:00
Общество
Фотофакт
Ураза-байрам в Якутске
15.06.2018, 17:50
Экология
В субботу в Якутске ожидается гроза и порывистый ветер
15.06.2018, 17:40
Республика
Айсен Николаев побывал на съёмках фильма «Тыгын Дархан»
15.06.2018, 17:30
Столица
Хатын-Юряхское шоссе перекроют до конца октября
15.06.2018, 17:20
Культура & Образование
Центральная приемная комиссия ЯГСХА начала прием документов
15.06.2018, 17:10
Столица
Подготовка к отопительному сезону идет по плану
15.06.2018, 17:00
Происшествия
Производители фильма о Василии Манчаары судятся с заказчиком
15.06.2018, 16:50
Спорт
На конных скачках во время Ысыаха будет разыгран крупный денежный приз
15.06.2018, 16:40
Происшествия
Транспортная прокуратура обратила внимание на задержки рейсов авиакомпании «Якутия»
15.06.2018, 16:31
Политика
Отставка
15.06.2018, 16:30
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Тренировочная площадка Чемпионата мира по футболу 2018
15.06.2018, 16:20
Происшествия
В Якутске суд отказал учительнице в восстановлении на работу
15.06.2018, 16:10
Экономика
Дорожники строят мосты через реки Марха, Куккурэ и Тюкян
15.06.2018, 16:01
Красота & Здоровье
Фотофакт
Мастерская Петра Алексеева приглашает в субботу в Кружало на «Openmarket»
15.06.2018, 16:00
Происшествия
На улице Олега Кошевого загорелся двухэтажный жилой дом
15.06.2018, 15:54
Политика
Резонанс
Роман Мандзяк высказался напоследок
15.06.2018, 15:50
Общество
Лига отцов Якутии за создание в Якутии летних инклюзивных лагерей
15.06.2018, 15:44
Республика
Объявление
АО «Теплоэнергия» сообщает о возобновлении работы пунктов по работе с потребителями
15.06.2018, 15:40
Экономика
«Киэргэ» участвует в Харбинской международной торгово-экономической выставке-ярмарке
15.06.2018, 15:30
Экономика
Дневник навигации: Флот работает на реке Вилюй
15.06.2018, 15:20
Культура & Образование
У артистов Национального театра танца началась горячая пора
15.06.2018, 15:10
Происшествия
В Якутске прошли рейды судебных приставов
15.06.2018, 15:00
Культура & Образование
В память о мастере-косторезе Иване Мамаеве в музее станцевали осуохай
15.06.2018, 14:50
Культура & Образование
На Лене стартует второй сезон «Плавучего университета»
15.06.2018, 14:40
Общество
Александр Горохов поздравил с Днем медицинского работника
15.06.2018, 14:30
Экономика
Авиакомпания «Якутия»: Задержка вылета из Новосибирска произошла из-за неисправности Sukhoi Superjet 100
15.06.2018, 14:10
Экономика
Озвучены параметры новой пенсионной реформы
15.06.2018, 13:45
Столица
В этнокомплексе «Ус Хатын» завершается реставрация
15.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Печень женщин страдает от алкоголя сильнее
15.06.2018, 13:30
Столица
АО «Теплоэнергия» объявляет акцию «Прощеные дни»
15.06.2018, 13:15
Экономика
Демонстрационный экзамен выявляет лучших выпускников СПО и работников для промышленных предприятий
15.06.2018, 13:12
Желток
Эксклюзив
Михаил Эверстов ведет переговоры со справороссами?
15.06.2018, 13:00
Экология
Французский ученый-климатолог приехал в Якутию изучать вечную мерзлоту
15.06.2018, 12:50
Общество
Позитив
Радостная новость от Александра Борисова
15.06.2018, 12:40
Происшествия
Специалисты ЦЭС выявляют факты хищения электроэнергии
15.06.2018, 12:30
Красота & Здоровье
Астролог Александра Киселева: Все, что делает компания «Киэргэ» — это всегда знак качества!
15.06.2018, 12:28
Общество
Марфа Филиппова поздравляет с Днем медицинского работника
15.06.2018, 12:20
Происшествия
Резонанс
Пропавшие рыбаки найдены живыми и здоровыми
15.06.2018, 12:19
Политика
Резонанс
Фейк «ликвидировать республику Саха (Якутия)» вышел в СМИ
15.06.2018, 12:10
Общество
Пассажиры авиакомпании «Якутия» не могут вылететь в Якутск из-за задержки рейсов
15.06.2018, 12:00
Общество
В Якутии отметят 100-летие героя Великой Отечественной войны Семена Флегонтова
15.06.2018, 11:50
Экономика
«Якутскэнерго» обновило список лучших и худших потребителей среди УК и ТСЖ
15.06.2018, 11:40
Общество
Якутская транспортная прокуратура нашла массу нарушений при госзакупках
15.06.2018, 11:34
Столица
Эксклюзив
Ио главы Якутска сменится в третий раз
15.06.2018, 11:30
Столица
Анонс
Прямой разговор с Антонидой Корякиной
15.06.2018, 11:24
Общество
Коллективу «Сахамедиа» представлен новый руководитель
15.06.2018, 11:20
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в магазине села Борогонцы
15.06.2018, 11:13
Желток
Эксклюзив
Министр Луцкан – кандидат на вылет?
15.06.2018, 11:10
Общество
Правообладатели мультсериала «Свинка Пеппа» подали в суд на предпринимателей из Якутии
15.06.2018, 11:00
Общество
В Якутске пенсионерка через суд добилась оплаты проезда к месту отдыха
15.06.2018, 10:50
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15.06.2018, 10:40
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Чрезвычайная ситуация в лесах действует в трех районах Якутии
15.06.2018, 10:30
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Архив новостей
Общество
16 июня 2018, 2:08
73
Сегодня день рождения фотографа
Сегодня, 16 июня отмечает свой день рождения Ксения ПИРОГОВСКАЯ, известный фотограф.
Источник:
Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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16.06.2018
Состоялось расширенное заседание Якутского местного политсовета ЕР
Красота & Здоровье
15.06.2018
Этапы развития ЯГКБ
Фотофакт
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15.06.2018
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15.06.2018
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