Сегодня день рождения фокусника и художника

Сегодня, 12 сентября исполнилось 35 лет Алексею ГОЛЬДЕРОВУ, известному фокуснику.
В этот же день исполнилось 24 года Николаю РЯЗАНСКОМУ, молодому художнику.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
|Курс ЦБ
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Сегодня, 12 сентября исполнилось 35 лет Алексею ГОЛЬДЕРОВУ, известному фокуснику.
В этот же день исполнилось 24 года Николаю РЯЗАНСКОМУ, молодому художнику.
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