Сегодня день рождения фокусника и художника

Сегодня, 12 сентября исполнилось 35 лет Алексею ГОЛЬДЕРОВУ, известному фокуснику. В этот же день исполнилось 24 года Николаю РЯЗАНСКОМУ, молодому художнику. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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