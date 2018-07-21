Сегодня день рождения этнозвезды, журналиста и руководителя

Сегодня, 21 июля отмечает свой день рождения Юлияна Виссарионовна КРИВОШАПКИНА, звезда якутской эстрады, этномузыкант, хомусист-виртуоз. В этот же день исполнилось 52 года Александру ИВАНОВУ, оператору НВК САХА, известному артисту. Сегодня празднует свое 69-летие генеральный директор автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Сахапечать» Филипп Пестряков. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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