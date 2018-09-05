Сегодня день рождения эколога

Сегодня, 5 сентября исполнилось 67 лет Анатолию Игнатьевичу ЧОМЧОЕВУ, известному экологу, общественному деятелю. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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