Сегодня день рождения эколога

Сегодня, 5 сентября исполнилось 67 лет Анатолию Игнатьевичу ЧОМЧОЕВУ, известному экологу, общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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Сегодня, 5 сентября исполнилось 67 лет Анатолию Игнатьевичу ЧОМЧОЕВУ, известному экологу, общественному деятелю.
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