Сегодня день рождения директора театра, главы и художницы

Сегодня, 15 июля отмечает свой день рождения Матрена Степановна ПАВЛОВА, директор Театра юного зрителя, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 56 лет Михаилу Михайловичу СОРОВУ, главе администрации Таттинского улуса.
Сегодня отмечает свой день рождения Ольга МОНАСТЫРЕВА, известная художница.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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