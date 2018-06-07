Сегодня день рождения директора института, бизнесвумэн, общественного деятеля и журналиста

Сегодня, 7 июня исполнилось 72 года Анатолию Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, директору Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. В этот же день отмечает свой день рождения Марианна АНДРЕЕВА, совладелец группы компаний «Орто Дойду», организатор бизнес-семинаров, общественный деятель. Сегодня отмечает свой день рождения Индира БАБОШИНА, известный журналист. 5 июня исполнилось 40 лет Михаилу ПОГОДАЕВУ, председателю правления Международной Ассоциации «Оленеводы мира». comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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