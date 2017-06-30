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Абсолютные чемпионы Ысыаха Олонхо  
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Глава Якутии объявил благодарности
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Шокирующее видео, снятое якутянками, набирает популярность
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Якутское министерство сомневается в профессионализме Генпрокуратуры?
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Глава Нюрбинского улуса отстранен от поста и будет получать лишь прожиточный минимум
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Паводковая обстановка в Среднеколымском и Нижнеколымском районах находится под контролем властей и МЧС 
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«Любой потенциал можно проанализировать»: в СВФУ проходит семинар по исследованиям регионального человеческого потенциала
29.06.2017, 16:07
Культура & Образование
Абитуриент-2017: о возможностях поступления в СВФУ можно узнать прямо из телефона
29.06.2017, 16:02
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Мужчина перевозил 20 человек в 6-местной лодке
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Городская среда: Якутск в поиске новых архитектурных решений
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Якутский силач сгибает лом голыми руками
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Осторожно, клещи!
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Общество
30 июня 2017, 8:23
53

Сегодня день рождения депутатов, руководителя, журналиста, певицы

Сегодня, 30 июня исполнилось 62 года Федоту Семеноичу ТУМУСОВУ, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателю Якутского регионального Политсовета Всероссийской политической партии «Справедливая Россия».

В этот же день исполнилось 53 года Павлу Петровичу ПЕТРОВУ, депутату Якутской городской Думы.

Сегодня исполнилось 55 лет Владимиру Ильичу ЧИЧИГИНАРОВУ, руководителю Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия)

30 июня отмечает свой день рождения Аламжи БУДАЕВ, корреспондент газеты «Эхо столицы».

В этот же день отмечает свой день рождения Розалина ФАЙРУШИНА, звезда якутской эстрады.

Сегодня отмечает свой день рождения Любовь Константиновна СТРУЧКОВА, гражданский активист, многодетная мама, блогер.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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