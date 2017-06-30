Сегодня день рождения депутатов, руководителя, журналиста, певицы

Сегодня, 30 июня исполнилось 62 года Федоту Семеноичу ТУМУСОВУ, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателю Якутского регионального Политсовета Всероссийской политической партии «Справедливая Россия».
В этот же день исполнилось 53 года Павлу Петровичу ПЕТРОВУ, депутату Якутской городской Думы.
Сегодня исполнилось 55 лет Владимиру Ильичу ЧИЧИГИНАРОВУ, руководителю Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия)
30 июня отмечает свой день рождения Аламжи БУДАЕВ, корреспондент газеты «Эхо столицы».
В этот же день отмечает свой день рождения Розалина ФАЙРУШИНА, звезда якутской эстрады.
Сегодня отмечает свой день рождения Любовь Константиновна СТРУЧКОВА, гражданский активист, многодетная мама, блогер.comments powered by HyperComments