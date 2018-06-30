Сегодня день рождения депутатов, руководителя, артистов и журналиста

Сегодня, 30 июня исполнилось 63 года Федоту Семеновичу ТУМУСОВУ, депутату Государственной Думы РФ, председателю Политсовета ЯРО ВПП «Справедливая Россия».
В этот же день исполнилось 54 года Павлу Петровичу ПЕТРОВУ, депутату Якутской городской Думы.
Сегодня исполнилось 56 лет Владимиру Ильичу ЧИЧГИНАРОВУ, руководителю Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия).
30 июня исполнилось 44 года Аламжи БУДАЕВУ, известному журналисту, корреспонденту газеты «Якутия».
В этот же день исполнилось 32 года Владимиру БОЯРСКОМУ, известному артисту, баянисту-виртуозу.
Сегодня отмечает свой день рождения Розалина ФАЙРУШИНА, звезды якутской эстрады.
В этот же день отмечает свой день рождения Любовь СТРУЧКОВА, общественный деятель.
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