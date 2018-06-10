Сегодня день рождения депутатов и руководителя

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Сегодня, 10 июня исполнилось 64 года Егору Петровичу ЖИРКОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), доктору педагогических наук, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 60 лет Василию Александровичу МЕСТНИКОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления.
10 июня исполнилось 60 лет Владимиру Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, руководителю Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU