Сегодня день рождения депутатов и руководителей

Сегодня, 10 июня исполнилось 59 лет Владимиру Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, руководителю Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 63 года Егору Петровичу ЖИРКОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), организатору образования и промышленности, доктору педагогических наук, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 59 лет Василию Александровичу МЕСТНИКГОВУ, народному депутату, председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления.

10 июня исполнился 51 год Сергею Юрьевичу ТРОФИМОВУ, руководителю центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей Республики Саха (Якутия).