Сегодня день рождения депутатов и примадонны

Сегодня, 4 июля отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Алевтина Васильевна ЭВЕРСТОВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС(Я) «Поликлиники №1», кандидат медицинских наук. Сегодня отмечает свой день рождения Айталина Саввична АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, оперная дива, заведующая кафедрой музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82