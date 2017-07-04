Сегодня день рождения депутатов и примадонны

Сегодня, 4 июля отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Алевтина Васильевна ЭВЕРСТОВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС(Я) «Поликлиники №1», кандидат медицинских наук.
Сегодня отмечает свой день рождения Айталина Саввична АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, оперная дива, заведующая кафедрой музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU