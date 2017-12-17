Сегодня день рождения депутата, журналиста, предпринимателя, главврача и ученого

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Экономика
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Общество
В Москве в рамках Дней Якутии проходит первая выставка шерстистого носорога Саши
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Ваня Оконешников, боровшийся со страшным недугом, умер
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Общество
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Хатико: Сбитую в Якутске собаку не покидает верный друг
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Общество
В Якутске прошла гражданская панихида по Ньургуну Тимофееву
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Камины с майонезом украсили супермаркеты
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Происшествия
В Ленске украли бензопилу
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Политика
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Политика
Егор Борисов: Владимир Путин – это стабильность в стране и уважение в мире
16.12.2017, 14:41
Политика
Резонанс
В правительстве отреагировали на скандальный видеоролик с запуска ДВ-поезда
16.12.2017, 14:22
Желток
Позитив
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16.12.2017, 13:22
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Столица
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16.12.2017, 10:38
Общество
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Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования
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Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
16.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 16 декабря 2017
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15.12.2017, 23:43
Столица
Эксклюзив
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Ура! На площади Ленина появился световой фонтан
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Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
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15.12.2017, 22:29
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Резонанс
ЯКНК: У меня был не пистолет, а профессиональный электрошокер!
15.12.2017, 22:19
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Общество
17 декабря 2017, 0:35
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Сегодня день рождения депутата, журналиста, предпринимателя, главврача и ученого

Сегодня, 17 декабря исполнилось 53 года Александру Васильевичу АРТАМОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главному врачу ГБУ Республики Саха (Якутия) «Удачнинская городская больница».

В этот же день отмечает свой день рождения Виолетта Николаевна БАСКАРОВА, ответственный секретарь Информагентства Якутия.медиа.

Сегодня отмечает свой день рождения Генриетта СИДОРОВА, предприниматель.

17 декабря отмечает свой день рождения Нюргун СТЕПАНОВ, главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы.

Сегодня отмечает свой день рождения Афанасий Алексеевич НИКОЛАЕВ, заместитель председателя Совета по поддержке гражданских инициатив общественных объединений Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат исторических наук.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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