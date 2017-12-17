Сегодня день рождения депутата, журналиста, предпринимателя, главврача и ученого

Сегодня, 17 декабря исполнилось 53 года Александру Васильевичу АРТАМОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главному врачу ГБУ Республики Саха (Якутия) «Удачнинская городская больница». В этот же день отмечает свой день рождения Виолетта Николаевна БАСКАРОВА, ответственный секретарь Информагентства Якутия.медиа. Сегодня отмечает свой день рождения Генриетта СИДОРОВА, предприниматель. 17 декабря отмечает свой день рождения Нюргун СТЕПАНОВ, главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы. Сегодня отмечает свой день рождения Афанасий Алексеевич НИКОЛАЕВ, заместитель председателя Совета по поддержке гражданских инициатив общественных объединений Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат исторических наук. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82