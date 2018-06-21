Сегодня день рождения депутата, замминистра и журналиста

Сегодня, 21 июня исполнился 51 год Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ГБУ РС (Я) по эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена».

В этот же день отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

Сегодня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА, известный журналист, пресс-секретарь «Сахаэнерго», общественный деятель.