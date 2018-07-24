Сегодня день рождения депутата, ученого и коуча

Сегодня, 24 июля исполнилось 62 года Дмитрию Васильевичу САВВИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю парламентского комитета по селу и аграрной политике.
В этот же день отмечает свой юбилей Екатерина Семеновна НИКИТИНА, кандидат физико-математических наук, политический деятель, Почетный гражданин Алтанского наслега и Амгинского улуса.
Сегодня отмечает свой день рождения Надежда АСЛАМОВА, известный журналист, блогер, эксперт по личностному росту, психолог, коуч ICF, предприниматель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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