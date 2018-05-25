Сегодня день рождения депутата, судьи, общественного деятеля, художницы, поэтессы и продюсера

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Глава Якутии выразил соболезнования родным погибших в Булгунняхтахе
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В Якутске выявили лучшего сотрудника кадровой службы
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В Якутске перекрыта улица
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Скандал
Дикое массовое убийство в Якутии — новые подробности
24.05.2018, 18:00
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Как трудоустроиться молодёжи в северных улусах?
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В ЦЭС завершена подготовка к пожароопасному сезону
24.05.2018, 17:30
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Владимир Балынец стал чемпионом мира и установил новый рекорд
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Происшествия
В исправительной колонии обнаружили крупную партию наркотиков
24.05.2018, 17:10
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Репортаж из подтопленного села Кальвица
24.05.2018, 17:00
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Массовое убийство в Булгунняхтахе: Мужчина застрелил пятерых и покончил с собой
24.05.2018, 16:50
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Угроза расставания с имуществом вынудила должников оплатить счета по ЖКУ
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В Якутске проходит Республиканская конференция кадровиков
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Александр Саввинов принял участие в селекторном совещании Всероссийского Совета местного самоуправления
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В передаче «Якутск музыкальный» — гала-концерт победителей конкурса «Поющая Туймаада»
24.05.2018, 16:10
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Пятьдесят белых лебедей прилетели на Белую Гору
24.05.2018, 16:00
Происшествия
В Мирном ранее судимый за убийство изнасиловал девушку
24.05.2018, 15:50
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Каратистка из Якутии стала чемпионкой Европы
24.05.2018, 15:40
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Место разлива нефти возле Якутска может быть объявлено зоной экологического бедствия
24.05.2018, 15:30
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Кровавая резня в Нюрбинском районе (Фото 18+)
24.05.2018, 15:20
Республика
На дороге Тюнгюлю — Борогонцы возникла опасность обрушения земляного полотна
24.05.2018, 15:10
Происшествия
Суд поддержал Якутскэнерго в споре с крупным должником
24.05.2018, 15:00
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На борту вертолета Ми-8 — фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
24.05.2018, 14:50
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Ассоциация строителей АЯМ — член Союза строителей Якутии
24.05.2018, 14:40
Экология
В Якутии стартует акция «Чистый берег»
24.05.2018, 14:30
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В Минсвязи не согласны с мнением Федота Тумусова
24.05.2018, 14:20
Столица
В Якутске обсудили проблемы трудоустройства подростков, состоящих на учете
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В центре Якутска светофоры переведут на новый режим работы
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Общество
25 мая 2018, 0:02
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Сегодня день рождения депутата, судьи, общественного деятеля, художницы, поэтессы и продюсера

Сегодня, 25 мая исполнилось 49 лет Андрею Афанасьевичу АКИМОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 134».

В этот же день исполнилось 66 лет Юрию Николаевичу БАЦЕВУ, заместителю председателя Конституционного Суда Республики Саха (Якутия).

25 мая отмечает свой день рождения Капитолина Капитоновна АЛЕКСЕЕВА, почетный президент клуба Ротари города Якутска, народный дипломат, общественный деятель.

Сегодня отмечает свой день рождения Туйаара Ефимовна ШАПОШНИКОВА, художник-график, доцент кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Любовь ГОТОВЦЕВА, известный журналист, поэтесса и певица.

25 мая исполнилось 28 лет Михаилу БАТЮШКИНУ, известному продюсеру, издателю журнала «Звезды Туймаады», учредителю музыкальной премии «Дохсун».

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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