Сегодня день рождения депутата, судьи, общественного деятеля, художницы, поэтессы и продюсера

Сегодня, 25 мая исполнилось 49 лет Андрею Афанасьевичу АКИМОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 134».

В этот же день исполнилось 66 лет Юрию Николаевичу БАЦЕВУ, заместителю председателя Конституционного Суда Республики Саха (Якутия).

25 мая отмечает свой день рождения Капитолина Капитоновна АЛЕКСЕЕВА, почетный президент клуба Ротари города Якутска, народный дипломат, общественный деятель.

Сегодня отмечает свой день рождения Туйаара Ефимовна ШАПОШНИКОВА, художник-график, доцент кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Любовь ГОТОВЦЕВА, известный журналист, поэтесса и певица.

25 мая исполнилось 28 лет Михаилу БАТЮШКИНУ, известному продюсеру, издателю журнала «Звезды Туймаады», учредителю музыкальной премии «Дохсун».