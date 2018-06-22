Сегодня день рождения депутата, спортсмена и режиссера

Сегодня, 22 июня отмечает свой день рождения Ирина Юрьевна ПОДМАЗКОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Южно-Якутский технологический колледж».
В этот же день исполнился 41 год Ивану Прокопьевичу БЕЛОЛЮБСКОМУ, легендарному спортсмену, многоборцу, семикратному победителю Игр Дыгына, организатору спорта.
22 июня исполнилось 43 года Сергею Станиславовичу ПОТАПОВУ, известному театральному режиссеру.
В этот же день исполнилось 74 года Вильяму Очировичу ИВАНОВУ, председателю Республиканского совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия).
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