Сегодня день рождения депутата, руководителя, партийного лидера и общественного деятеля

Сегодня, 13 декабря исполнилось 65 лет Юрию Петровичу БАИШЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 36 лет Киму Александровичу БОРИСОВУ, заместителю Постоянного Представителя Республики Саха (Якутия) по ДФО в городе Хабаровске.
Сегодня исполнилось 37 лет Алексею Ивановичу ЛАПТЕВУ, известному политику, председателю Политсовета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина».
13 декабря исполнился 51 год Вячеславу Ивановичу ШАДРИНУ, вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU