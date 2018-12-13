Сегодня день рождения депутата, руководителя, партийного лидера и общественного деятеля

Сегодня, 13 декабря исполнилось 65 лет Юрию Петровичу БАИШЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 36 лет Киму Александровичу БОРИСОВУ, заместителю Постоянного Представителя Республики Саха (Якутия) по ДФО в городе Хабаровске. Сегодня исполнилось 37 лет Алексею Ивановичу ЛАПТЕВУ, известному политику, председателю Политсовета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина». 13 декабря исполнился 51 год Вячеславу Ивановичу ШАДРИНУ, вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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