Сегодня день рождения депутата, руководителя, артиста и спортсмена

Сегодня, 30 августа исполнилось 57 лет Владимиру Михайловичу ПРОКОПЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Николаевна ФЕДОРОВА, генеральный директор авиакомпании «Якутия».

Сегодня исполнилось 69 лет Герасиму Семеновичу ВАСИЛЬЕВУ, народному и заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), артисту Саха академического драматического театр им. П.А. Ойунского.

30 августа исполнилось 23 года Марату НИКОЛАЕВУ, известному параспортсмену.