Сегодня день рождения депутата, руководителей, художницы, общественного деятеля, продюсера и поэтессы

Сегодня, 25 мая исполнилось 48 лет Андрею Афанасьевичу АКИМОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ОАО «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 134». В этот же день исполнилось 65 лет Юрию Николаевичу БАЦЕВУ, заместителю председателя Конституционного Суда Республики Саха (Якутия). 25 мая исполнилось 68 лет Сергею Леонидовичу НЕЧАЕВУ, директору Ленского филиала Российского речного регистра. Сегодня отмечает свой день рождения Туйаара Ефимовна ШАПОШНИКОВА, известная художница, график, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), заведующая кафедрой живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств. 25 мая отмечает свой день рождения Капитолина Капитоновна АЛЕКСЕЕВА, общественный деятель, почетный президент Якутского регионального отделения клуба Ротари, посол Мира. В этот же день исполнилось 27 лет Михаилу БАТЮШКИНУ, известному продюсеру, организатору музыкальной премии «Дохсун». Сегодня отмечает свой день рождения Любовь ГОТОВЦЕВА, известная поэтесса, журналистка, певица. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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