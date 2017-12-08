Сегодня день рождения депутата, ректора и преподавателей

Сегодня, 8 декабря отмечает свой день рождения Гульсум Агзамовна БЕЙСЕМБАЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель директора по общим и социальным вопросам Управления капитального строительства АК «АЛРОСА» (ПАО). В этот же день отмечает свой день рождения Вера Семеновна НИКИФОРОВА, ректор Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Иннокентьевна БОРИСОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), хореограф, доцент кафедры театрального искусства Арктического государственного института культуры и искусств. 8 декабря отмечает свой день рождения Варвара Николаевна ЯКОВЛЕВА, профессор кафедры вокального искусства Арктического государственного института культуры и искусств, народная артистка РСФСР. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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