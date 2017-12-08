АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-35
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.29
 69.93
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.12.2017, 3:33
Общество
Сегодня день рождения депутата, ректора и преподавателей
07.12.2017, 22:13
Экономика
Госконтракт с Инжтрансстроем о строительстве пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях расторгнут
07.12.2017, 22:00
Общество
Сахамин Афанасьев: Опыт ветеранов нужен молодым экологам
07.12.2017, 21:57
Происшествия
Судебные приставы идут к неплательщикам ЖКХ
07.12.2017, 18:30
Красота & Здоровье
Ученые: новогодние елки опасны для здоровья
07.12.2017, 18:10
Происшествия
В Якутии уничтожена партия цветов из Голландии
07.12.2017, 18:00
Экономика
8 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
07.12.2017, 17:50
Культура & Образование
Столичные школьники побывали в мире волшебной музыки
07.12.2017, 17:45
Происшествия
Мужчине помешал отдыхать гость и он забил его поленом
07.12.2017, 17:40
Общество
Якутяне почтили память Василия Никифорова-Кюлюмнюр в Санкт-Петербурге
07.12.2017, 17:30
Столица
В январе 2018 года в Якутске начнется прием заявлений в 1 классы
07.12.2017, 17:20
Экономика
В 51-м квартале столицы появится новая трансформаторная подстанция
07.12.2017, 17:10
Столица
В Якутске прошел вечер памяти, посвященный 90-летию народного писателя Семена Руфова
07.12.2017, 17:00
Происшествия
Вооруженные налетчики, оглушив охранника, ограбили магазин
07.12.2017, 16:50
Красота & Здоровье
Робот-медик помогает якутским врачам с осмотром пациентов
07.12.2017, 16:40
Культура & Образование
Центр «Сосновый бор» и школа №18 запустили совместный проект
07.12.2017, 16:30
Общество
Уткнувшись в телефоны на пленарке Общественной палаты Якутии никто не сидел
07.12.2017, 16:20
Желток
Видео
Видео с бровастой Энжи набирает обороты в YouTube
07.12.2017, 16:10
Культура & Образование
Санкт-Петербург и Якутия в сфере культуры
07.12.2017, 16:00
Экономика
Налоговая инспекция приглашает на Дни открытых дверей
07.12.2017, 15:50
Финансы
Якутия вошла в топ 10 регионов с самыми высокими зарплатами в России
07.12.2017, 15:40
Красота & Здоровье
В Госдуме недовольны работой Минздрава. Скворцову ждет жесткий допрос
07.12.2017, 15:30
Культура & Образование
ЯИПК выбран координатором вновь созданного Учебно-методического объединения СПО
07.12.2017, 15:20
Сахалыы
Адьас кыра эрдэҕиттэн
07.12.2017, 15:10
Спорт
Виктор Лебедев стал почетным гражданином Якутска
07.12.2017, 15:00
Общество
Некролог
Назначена панихида по Ивану Черову
07.12.2017, 14:50
Происшествия
Резонанс
Экс-министр Яков Стахов заявил, что оформил Mercedes на родственника для борьбы с коррупцией
07.12.2017, 14:40
Культура & Образование
Анонс
Узнайте «Все о музыке» от Владимира Индигирского
07.12.2017, 14:30
Спорт
Резонанс
Егор Борисов: решение МОК — большая ошибка
07.12.2017, 14:20
Политика
Федот Тумусов: СР выступает за создание и развитие новой модели здравоохранения
07.12.2017, 14:10
Происшествия
Резонанс
Конфликт на рынке в Намцах завершился для предпринимателя из Узбекистана расторжением договора аренды
07.12.2017, 14:00
Столица
Общероссийский день приема граждан в Якутске
07.12.2017, 13:45
Общество
Некролог
Памяти Ивана Даниловича Черова
07.12.2017, 13:30
Путешествия
«Волшебный мир Гарри Поттера» ждет посетителей
07.12.2017, 13:16
Красота & Здоровье
10 декабря – День красоты в магазине «MISSHA»!
07.12.2017, 13:15
Культура & Образование
Для артистов Театра актера и куклы наступает самая любимая пора
07.12.2017, 13:00
Столица
Начальник полиции Якутска встретился с жителями Губинского округа
07.12.2017, 12:50
Общество
Горожане приглашены на отчеты участковых уполномоченных полиции
07.12.2017, 12:40
Республика
В Ожулунском наслеге зажжен факел голубого топлива!
07.12.2017, 12:30
Красота & Здоровье
Первенство Якутии по художественной гимнастике соберет более 150 участниц
07.12.2017, 12:20
Общество
Столичные полицейские организовали семинар для кадетов
07.12.2017, 12:10
Политика
Гаврил Семенов: Система организации детского туризма в Якутии требует обновления
07.12.2017, 12:00
Происшествия
Подробности смертельного ДТП на Покровском тракте
07.12.2017, 11:50
Общество
Инвалиды вышли на связь с биржей труда по «скайпу»
07.12.2017, 11:40
Общество
Судебные приставы разыскивают должника
07.12.2017, 11:30
Происшествия
Директор компании решил потратить полученные от граждан деньги
07.12.2017, 11:20
Происшествия
Очередная махинация при распоряжении земельными участками
07.12.2017, 11:10
Происшествия
Директор Вилюйского педколледжа выплатил своему сыну стипендию в 92 тысячи рублей
07.12.2017, 11:00
Общество
Мэрия проведет семинар по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
07.12.2017, 10:50
Политика
Глава Якутии и губернатор Санкт-Петербурга обсудили совместные проекты
07.12.2017, 10:40
Общество
День открытых дверей в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД
07.12.2017, 10:30
Общество
В ИК-8 провели правовые консультации для осужденных
07.12.2017, 10:20
Общество
7 декабря работает выездная касса Энергосбыта  на Каландаришвили, 7 
07.12.2017, 10:10
Общество
Василий Местников: Сеть супермаркетов «Алмаз» — наш надежный партнер!
07.12.2017, 10:00
Общество
Александр Уаров: «Рубль вызывает беспокойство»
07.12.2017, 9:50
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Внучка Генсека компартии Бразилии поразила Виктора Губарева
07.12.2017, 9:40
Культура & Образование
Фестиваль «Музыкальная мозаика» объединил творческую молодежь Алданского района
07.12.2017, 9:30
Политика
Владимир Путин принял решение участвовать в выборах
07.12.2017, 9:30
Происшествия
За прошедшие сутки в Якутии горели гаражи и частный дом
07.12.2017, 9:20
Общество
Медвежонок Хаарчаана — символ дружбы Якутии и Санкт-Петербурга
07.12.2017, 9:00
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
07.12.2017, 9:00
Общество
В Якутске потеплело
07.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 7 декабря 2017
07.12.2017, 3:32
Политика
Сегодня день рождения депутата
06.12.2017, 21:56
Столица
Фотофакт
Спикер Якутской городской Думы дал старт зажжению Новогодней ёлки
06.12.2017, 21:51
Столица
One click Yakutsk: Отчет должностных лиц продолжается
06.12.2017, 21:50
Общество
Некролог
Иван Черов оставил яркий след в истории Якутии
06.12.2017, 21:46
Происшествия
Фотофакт
Смертельное ДТП на Покровском тракте: подробности
06.12.2017, 18:50
Происшествия
Прокуратура проводит проверку в детсаду Витима, где воспитатель заклеила рот скотчем ребенку
06.12.2017, 18:40
Экология
В Алданском районе обнаружен второй фрагмент ракеты-носителя
06.12.2017, 18:30
Экономика
7 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
06.12.2017, 18:20
Культура & Образование
Глубокий след в истории образования: В ИРОиПК отметили 100-летие Петра Скрябина
Архив новостей
Общество
8 декабря 2017, 3:33
11

Сегодня день рождения депутата, ректора и преподавателей

Сегодня, 8 декабря отмечает свой день рождения Гульсум Агзамовна БЕЙСЕМБАЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель директора по общим и социальным вопросам Управления капитального строительства АК «АЛРОСА» (ПАО).

В этот же день отмечает свой день рождения Вера Семеновна НИКИФОРОВА, ректор Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Иннокентьевна БОРИСОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), хореограф, доцент кафедры театрального искусства Арктического государственного института культуры и искусств.

8 декабря отмечает свой день рождения Варвара Николаевна ЯКОВЛЕВА, профессор кафедры вокального искусства Арктического государственного института культуры и искусств, народная артистка РСФСР.

comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
07.12.2017, 9:00
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
03.12.2017, 17:37
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Будут ли платить изготовители якутского ножа деньги Николаю Бурцеву?
03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
03.12.2017, 23:21
Колонка
Эксклюзив
Позитив
Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  
02.12.2017, 19:47
Политика
Резонанс
Как пристыдить глав муниципалитетов?
04.12.2017, 14:30
Желток
Гламурный Павел Маринычев включился в борьбу за мандат Ил Тумэна?
02.12.2017, 16:52
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
02.12.2017, 17:14
Общество
Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
05.12.2017, 17:43
Происшествия
Экстра
Двигатель отказал во время полета у самолета АК «Якутия»
07.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 7 декабря 2017
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Желток
07.12.2017

Видео с бровастой Энжи набирает обороты в YouTube

Финансы
07.12.2017

Якутия вошла в топ 10 регионов с самыми высокими зарплатами в России

Культура & Образование
07.12.2017

ЯИПК выбран координатором вновь созданного Учебно-методического объединения СПО

Резонанс
Происшествия
07.12.2017

Экс-министр Яков Стахов заявил, что оформил Mercedes на родственника для борьбы с коррупцией

Резонанс
Спорт
07.12.2017

Егор Борисов: решение МОК — большая ошибка

Резонанс
Происшествия
07.12.2017

Конфликт на рынке в Намцах завершился для предпринимателя из Узбекистана расторжением договора аренды

Республика
07.12.2017

В Ожулунском наслеге зажжен факел голубого топлива!

Общество
07.12.2017

Медвежонок Хаарчаана — символ дружбы Якутии и Санкт-Петербурга