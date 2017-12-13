Сегодня день рождения депутата, партийного лидера и общественного деятеля

Сегодня, 13 декабря исполнилось 64 года Юрию Петровичу БАИШЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту. В этот же день исполнилось 36 лет Алексею Ивановичу ЛАПТЕВУ, президенту спортивно-патриотического клуба «Ураанхай», председателю регионального отделения политической партии «РОДИНА» в Якутии, руководителю рабочей группы «Власть и общество» Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 50 лет Вячеславу Ивановичу ШАДРИНУ, первому вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия). comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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