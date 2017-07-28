Сегодня день рождения депутата, мелодиста и журналиста

Сегодня, 28 июля исполнилось 47 лет Игорю Юрьевичу НИКИТИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «Саханефтегазсбыт». В этот же день отмечает свой день рождения Алексей Васильевич ЕГОРОВ, председатель Союза авторов-песенников Республики Саха (Якутия), известный мелодист и звезда якутской эстрады. Сегодня отмечает свой день рождения Николай БЯСТИНОВ, выпускающий редактор газеты «Спорт Якутии», спортивный обозреватель. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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