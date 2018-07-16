Сегодня день рождения депутата и журналиста

Сегодня, 16 июля исполнилось 46 лет Гаврилу Павловичу ПАРАХИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), региональному лидеру ЛДПР. В этот же день отмечает свой день рождения Марияанна ВАСИЛЬЕВА, известный журналист. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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