Сегодня день рождения депутата и ученого

Сегодня, 24 июля исполнился 61 год Дмитрию Васильевичу САВВИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по селу и аграрной политике. В этот же день отмечает свой день рождения Екатерина Семеновна НИКИТИНА, заслуженный работник народного образования Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Алтанского наслега и Амгинского улуса, кандидат физико-математических наук, общественный деятель. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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