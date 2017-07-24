Сегодня день рождения депутата и ученого

Сегодня, 24 июля исполнился 61 год Дмитрию Васильевичу САВВИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по селу и аграрной политике.
В этот же день отмечает свой день рождения Екатерина Семеновна НИКИТИНА, заслуженный работник народного образования Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Алтанского наслега и Амгинского улуса, кандидат физико-математических наук, общественный деятель.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU