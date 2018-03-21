Сегодня день рождения депутата и старейшин

Сегодня, 21 марта отмечает свой день рождения Елена Христофоровна ГОЛОМАРЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета парламента по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера. В этот же день отмечает свой день рождения Люлия Николаевна ГРИГОРЬЕВА, председатель Высшего Совета старейшин Республики Саха (Якутия). 21 марта исполнился 71 год Анатолию Тарасовичу ПОПОВУ, ветерану алмазной промышленности. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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