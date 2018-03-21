Сегодня день рождения депутата и старейшин

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Сегодня, 21 марта отмечает свой день рождения Елена Христофоровна ГОЛОМАРЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета парламента по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера.
В этот же день отмечает свой день рождения Люлия Николаевна ГРИГОРЬЕВА, председатель Высшего Совета старейшин Республики Саха (Якутия).
21 марта исполнился 71 год Анатолию Тарасовичу ПОПОВУ, ветерану алмазной промышленности.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU