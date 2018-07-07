Сегодня день рождения депутата и руководителя

Сегодня, 7 июля исполнилось 35 лет Владимиру АММОСОВУ, депутату Якутской городской Думы, общественному деятелю.
В этот же день исполнился 61 год Николаю Николаевичу СМЕТАНИНУ, руководителю Департамента охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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