Сегодня день рождения депутата и руководителя

Сегодня, 7 июля исполнилось 35 лет Владимиру АММОСОВУ, депутату Якутской городской Думы, общественному деятелю. В этот же день исполнился 61 год Николаю Николаевичу СМЕТАНИНУ, руководителю Департамента охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия). Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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