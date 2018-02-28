Сегодня день рождения депутата, главного редактора и руководителя

Сегодня, 28 февраля исполнилось 66 лет Ивану Ивановичу ШАМАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору директор лицей-интерната «Республиканский лицей». В этот же день исполнилось 50 лет Федору Николаевичу ГРИГОРЬЕВУ, главному редактору общественно-политической газеты «Якутия», отличнику печати Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнился 61 год Юрию Гаврильевичу ДАНИЛОВУ, директору Научно-исследовательского института региональной экономики Севера — Информационно-аналитического центра «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидату экономических наук. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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