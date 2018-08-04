Сегодня день рождения депутата и руководителей

Сегодня, 4 августа исполнилось 58 лет Юрию Алексеевичу ИГНАТЬЕВУ, руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 56 лет Юрию Михайловичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

4 августа отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна РОМАНОВА, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).