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«После окончания вуза сразу нашла работу»
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Спасатели дежурят в подтопленных селах Среднеколымского района
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Пьяный водитель сбил мотоциклиста
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Китаец пытался вывезти из Якутска более 10 кг янтаря
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Александр Жирков встретился с исследователями эпического наследия 
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Ирина Бокова встретилась с деятелями науки, образования и культуры Якутии
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Якутия встречает Генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову
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В Нерюнгри обсудили вопросы замены лифтов
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Водитель не заметил мать с двухлетним ребенком
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Общество
7 июля 2017, 2:43
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Сегодня день рождения депутата и руководителей

Сегодня, 7 июля исполнилось 34 года Владимиру Владимировичу АММОСОВУ, депутату Якутской городской Думы, общественному деятелю.

В этот же день исполнилось 60 лет Николаю Николаевичу СМЕТАНИНУ, руководителю Департамента охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 50 лет Игорю Валерьевичу ХАФИЗОВУ, исполнительному директору ХК «Якутуголь».

Сегодня отмечает свой юбилей Валентина Андреевна САМСОНОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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