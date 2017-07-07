Сегодня день рождения депутата и руководителей

Сегодня, 7 июля исполнилось 34 года Владимиру Владимировичу АММОСОВУ, депутату Якутской городской Думы, общественному деятелю. В этот же день исполнилось 60 лет Николаю Николаевичу СМЕТАНИНУ, руководителю Департамента охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 50 лет Игорю Валерьевичу ХАФИЗОВУ, исполнительному директору ХК «Якутуголь». Сегодня отмечает свой юбилей Валентина Андреевна САМСОНОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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