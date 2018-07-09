Сегодня день рождения депутата и поэта

Сегодня, 9 июля исполнилось 59 лет Леониду Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), доктору биологических наук, профессору. В этот же день исполнилось 56 лет Афанасию ГУРИНОВУ, главному редактору литературного журнала «Курулгэн», известному поэту. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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