Сегодня день рождения депутата и поэта

Сегодня, 9 июля исполнилось 59 лет Леониду Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), доктору биологических наук, профессору.
В этот же день исполнилось 56 лет Афанасию ГУРИНОВУ, главному редактору литературного журнала «Курулгэн», известному поэту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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