Сегодня день рождения депутата и художника

Сегодня, 27 апреля исполнилось 44 года Алексею Ильичу ЕРЕМЕЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по государственному строительству и законодательству. В этот же день исполнилось 50 лет Андрею Васильевичу ЧИКАЧЕВУ, известному живописцу, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 49 лет Георгию БАШАРИНУ, общественному деятелю. 27 апреля отмечает свой день рождения Георгий НИКОЛАЕВ, арт-директор кинотеатра «Лена». Сегодня отмечает свой день рождения Лена Васильевна БАИШЕВА, директор якутского отделения сетевой компании GreenWay. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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