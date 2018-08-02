Сегодня день рождения депутата и артиста

Сегодня, 2 августа исполнился 51 год Семену Семеновичу ИВАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 65 лет Владимиру Николаевичу ПАВЛОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

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