Сегодня день рождения депутата и артиста

Сегодня, 2 августа исполнился 51 год Семену Семеновичу ИВАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 65 лет Владимиру Николаевичу ПАВЛОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.