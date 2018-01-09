Сегодня день рождения депутата, главы, фотографа и модельера

Сегодня, 9 января отмечает свой день рождения Ирина Викторовна ЕНТОРОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 52 года Гаврилу Юрьевичу АЛЕКСЕЕВУ, главе администрации Хангаласского улуса. 9 января отмечает свой день рождения Сергей ПЛАТОНОВ, известный фотограф. Сегодня отмечает свой день рождения Уруйдаана ХАРИТОНОВА, звезда якутской эстрады, модельер. 70-летний юбилей отмечает Петр Петрович МАШИЦКИЙ, с 1995 – 2003 года глава территориального самоуправления по Гимеинскому округу, депутат второго созыва городского Собрания депутатов города Якутска, депутат первого созыва представительного органа местного самоуправления «город Якутск», пятикратный чемпиона республики по силовому троеборью, организатор и руководитель детского спортивного клуба «Читинг» (1990-2001гг). Депутат I созыва (2003 — 2008 гг.) депутатов первого созыва местного самоуправления. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82